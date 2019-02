Ongeval E17 in Kalken : Twee rijstroken versperd en uur aanschuiven Didier Verbaere

14 februari 2019

Door een verkeersongeval op de E17 richting Gent in Kalken moest het verkeer een uur aanschuiven vanaf Lokeren. Rond 9.45 uur raakten een vrachtwagen en twee personenwagens betrokken in een ongeval. De linker en middenrijstrook raakten versperd en het verkeer moest er over de pechstrook. De baan is momenteel vrijgemaakt en de voertuigen getakeld.