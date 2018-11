OIGO schenkt laserpen van 5.000 euro aan ASZ Didier Verbaere

29 november 2018

De VZW OIGO (Opgeven is geen optie) uit Laarne heeft een laserpen ter waarde van 5000 euro geschonken aan het oncologisch dagziekenhuis van het Algemeen Stedelijk Ziekenhuis in Aalst. Patiënten die behandeld worden met chemo- of radiotherapie hebben vaak een ontsteking van het mondslijmvlies. “De aften en/of het ontstoken mondslijmvlies kunnen erg hinderlijk en pijnlijk zijn. Dankzij een laserbehandeling kan deze pijn verzacht worden”, aldus het ASZ “Een fantastisch initiatief waarvoor we deze vzw van harte willen bedanken!”