Nieuwe zoutstrooier voor Laarne Laarne klaar voor winter Didier Verbaere

07 december 2018

11u06 0

Na 25 jaar dienst was de oude zoutstrooier dringend aan vervanging toe. Slijtage en oplopende kosten noopten tot de aankoop van een nieuwe zoutstrooier. De nieuwe strooier met een kostenplaatje van 15.083 euro, is een machine die strooit volgens snelheid van de tractor en heeft een inhoud van 2.200 kilogram strooizout. De strooier wordt handig en veilig gemonteerd op de gemeentelijke tractor en kan er veel gerichter gewerkt worden. Op die manier belandt er minde zout in de bermen en grasperken. De gemeente zet ook een kleinere ruimer in op fietspaden sneeuw en ijsvrij te maken. Die zal in de winter een vast traject afleggen op de drukste fietspaden. Drie chauffeurs kunnen in drie ploegen de klok rond worden ingezet. Laarne heeft momenteel een permanente stock van 50.000 kilo zout in voorraad.