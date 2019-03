Nieuwe inwoners ontvangen in Laarne Didier Verbaere

08 maart 2019

11u50 3 Laarne In Laarne hebben burgemeester Ignace De Baerdemaeker (Open Vld) en het gemeentebestuur zo'n 65 nieuwe inwoners verwelkomd in het gemeentehuis. “Een traditie die al meer dan 25 jaar stand houdt”, zegt de burgemeester die sinds 1983 in de gemeenteraad zetelt.

De gemeentelijke diensten stelden er hun werking voor, er was een promofilm over de gemeente en een woordje uitleg over de sociale diensten en de politie. Na de groepsfoto werden de aanwezigen in kleine groepen ingedeeld voor een rondleiding in het gemeentehuis. Die eindigde in de oude trouwzaal voor een receptie. Daar kreeg elke aanwezige ook een tas met geschenken van de lokale handelaars en infofolders.