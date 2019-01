Nieuwe gemeenteraad geïnstalleerd in Laarne Didier Verbaere

03 januari 2019

In Laarne werd de nieuwe gemeente- en OCMW raad geïnstalleerd. Burgemeester Ignace De Baerdemaeker (Open Vld) kreeg er zijn nieuwe sjerp van Roos Locquet die opnieuw voorzitter van de gemeenteraad wordt.

Stephanie Demeulemeester mocht als eerste de eed afleggen als raadslid. Zij is de eerste die voor Groen in de raad zetelt. De afdeling kwam in kartel met Sp.a op bij de verkiezingen en ook Luk Van Meensel werd voor de socialisten verkozen. In de gemeenteraad blijven ze als onafhankelijke fracties zetelen.

Bij CD&V verzaken Alex De Smet en Gerda Van Hulle aan hun mandaat. Beide oud schepenen laten zich vervangen door opvolgers Ann Veeckman en Stijn Vandekerckhove maar zetelen wel in het nieuwe Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst.

Open Vld koos voor N-VA als nieuwe partner. Hilde Nobels en Frank Janssens legden voor N-VA de eed af als voorzitter van het Bijzonder Comité en schepen. Andy De Cock, Igor Rogiers en Filip De Landstheer worden opnieuw schepen voor de liberalen. Er werden ook vier leden voor de politieraad verkozen. Laarne heeft daar 4 op 17 zitjes en vaardigt Marianne Maththys (N-VA), Roger Van De Weghe en Piet Baetens (Open Vld) en Vincent De Wilde af voor de gemeente.