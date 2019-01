Nieuw logo voor basisschool De Windwijzer Didier Verbaere

18 januari 2019

18u32 0

Tijdens de nieuwjaarsreceptie onthulde de basisschool De Windwijzer in haar vestigingen in Laarne en Kalken vrijdagnamiddag een gloednieuw logo. Dat was meteen ook de start van een nieuw pedagogisch project van de school. “We werken voortaan rond enkele belangrijke bouwtenen en gaan die ook visueel tot leven brengen op de speelplaats en in de klas. We willen de woorden werkelijk tot leven brengen”, zegt directrice Karine Demets. “De kernwoorden zijn ontspannen op een groene speelplaats, een positief zelfbeeld, respect voor iedereen en het milieu, talenten ontdekken en ontwikkelen, ook actief leren buiten het klaslokaal, iedereen gelijkwaardig maar toch verschillend en zelfstandig en zelfredzaam. Dat zijn de thema’s waarrond we willen werken. Met als doel : het voelt goed hier te zijn”, besluit Karine.