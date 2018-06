Niet naar cel na ongeval met twee doden RECHTER SPREEKT MILDE STRAF UIT: DRIE MAANDEN MET UITSTEL KOEN BATEN

27 juni 2018

02u34 1 Laarne Linda B. uit Kalken heeft van de politierechter in Dendermonde een milde straf gekregen. Ze kreeg drie maanden cel met uitstel voor het ongeval op de Provinciebaan in Kalken waarbij twee jongeren het leven lieten.

"Ik heb dit ongeval in de eerste plaats nooit gewild", sprak B.





Het dramatische ongeval gebeurde op 25 juni 2016 rond 6.30 uur op de Provinciebaan in Kalken, ter hoogte van de bocht aan de Krimineelstraat. Linda B. was op weg naar haar werk toen Lander Vervaet (25), Eddy Bracke (30) en Barry De Smet (29) op weg waren naar huis na een hele nacht feesten. De jonge mannen kwamen met een snelheid van meer dan 100 kilometer per uur aangereden terwijl slechts 70 per uur is toegelaten op de weg. Linda B. voerde een uitwijkmanoeuvre uit nadat ze geschrokken was van haar tegenligger die met hoge snelheid kwam aangereden. De bestuurder was onder invloed van alcohol. Eddy overleed ter plaatse, Lander stierf in het ziekenhuis. Barry overleefde de crash, maar liep zware verwondingen op. De vrouw raakte ook gewond bij de zware crash.





"Ik heb dit ongeval zelf ook nooit gewild. Ik denk er nog elke dag aan en ben enorm onder de indruk van wat zich die dag heeft afgespeeld", zei de beklaagde tijdens de behandeling van de zaak.





Omhelzing

De vrouw excuseerde zich enorm bij de nabestaanden van de slachtoffers die tijdens de eerste zitting aanwezig waren. Zij omhelsden haar toen na de pleidooien. Het was de eerste keer dat ze contact had met de nabestaanden, omdat ze het zelf ook bijzonder moeilijk had om dit ongeval te verwerken.





Uitwijkmanoeuvre

Een expert toonde wel aan dat, als ze het uitwijkmanoeuvre niet had gedaan, het ongeval ook niet was gebeurd en er dus geen slachtoffers zouden gevallen zijn. De advocaat van de beklaagde vroeg tijdens de eerste zitting de vrijspraak voor zijn cliënte, omdat hij vond dat de vrouw zeker geen strenge straf verdiende.





"Ook het feit dat de jongens zelf te snel reden en hun wagen ook versleten was, zijn factoren om rekening mee te houden. De vrouw bevond zich eigenlijk op de verkeerde plaats op het foute moment. Ze had ook zelf niet voor deze situatie gekozen, wat het allemaal nog een stap erger maakt natuurlijk", klonk het bij de verdediging.





De politierechter in Dendermonde had duidelijk oren naar de pleidooien van de verdediging en sprak een milde straf uit voor de vrouw.





Naast de celstraf van drie maanden met uitstel kreeg ze ook een boete van 3.000 euro opgelegd, waarvan ze een groot deel niet moet betalen. Ook het rijverbod van zes maanden kreeg ze de helft met uitstel, waardoor ze na drie maanden opnieuw met de wagen mag rijden. De vrouw zelf was niet aanwezig om haar straf te aanhoren.