Nicole en Willy vieren gouden huwelijk in Laarne Didier Verbaere

25 maart 2019

11u57 0 Laarne In Laarne werd de 50ste huwelijksverjaardag gevierd van Willy Verlee (72) en Nicole Van den Berghe (69).

Willy is de zoon van een landbouwgezin in de Termstraat en liep school in het metaalatelier van Beirstoppel in Wetteren. Op zijn 14de werkte hij thuis en nadien in de bloemisterij Wimberg. In 1974 begint hij bij Volvo Cars waar hij op zijn 55ste op brugpensioen kan. Nicole is van Sint-amandsberg en werkte eerst als textielarbeidster in Sint-Amandsberg en later in de Ruga etikettenfabriek van Heusden. Ze leerden elkaar kennen op de bloemisterij waar ook Nicole’s moeder werkte en waar Nicole wel eens langskwam. Het was liefde op het eerste gezicht en ze huwden na vier jaar toen dochter Nancy werd geboren. Zij wordt er 50 dit jaar en zorgde met haar echtgenoot Patrick voor twee kleinkinderen Niels en Fedra.

Vandaag geniet Willy van zijn tuin, zijn dieren, rondrijden met de oldtimer tractoren, regelmatig samen gaan fietsen en eens een pintje gaan drinken. Nicole gaat ook graag winkelen met viendinnen en haar dochter.