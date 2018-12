Natuurlijk overlijden en geen CO vergiftiging Didier Verbaere

10 december 2018

De Kordewagenstraat in Kalken werd maandagochtend om 7.30 uur opgeschrikt door een interventie van hulpdiensten. In een woning werd een 50-jarige vrouw levenloos aangetroffen. Omdat de ambulanciers vreesden voor CO in de woning werd de brandweer erbij gehaald. In het huis werd echter geen CO concentratie vastgesteld. Alles wijst dus op een natuurlijk overlijden van de bewoonster.