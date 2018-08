N-VA trekt met jongeren naar kiezer 13 augustus 2018

N-VA trekt in Laarne met enkele jonge kandidaten naar de kiezer. Jasmien Jacques, in 2012 verkozen als jongste N-VA gemeenteraadslid in heel Vlaanderen, krijgt de derde plaats en Lucas Van Damme de vierde plaats. Beiden zijn slechts 24 jaar. Lijsttrekker is Hilde Nobels. Zij zetelt al 18 jaar in de OCMW-raad. Frank Janssens, fractievoorzitter in de gemeenteraad, staat op plaats twee. Gemeenteraadslid en voormalig schepen Marianne Matthys duwt de lijst. OCMW-raadslid Daniël De Brauwer staat op plaats 21 en gemeenteraadslid Claudine Van Imschoot De Geest op plaats 22. Er staan verder nog 12 nieuwe namen op de lijst. (DVL)