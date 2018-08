Motorrit steunt kankerpatiënten 21 augustus 2018

De vzw Oigo (Opgeven is geen optie) organiseert op zondag 9 september de 9de editie van 'Motoren voor Oigo' in Laarne. Vorig jaar namen meer dan 600 motorrijders deel. Dit jaar gaat de rit richting Vlaamse Ardennen langs kleine wegeltjes, prachtige vergezichten en de heuvels van De Ronde. Er is een uitgebreid ontbijtbuffet voorzien en bij aankomst wacht M&M Motorcafé en de barbecue met zicht op het prachtig gerestaureerde gemeentehuis van Laarne. Inschrijven voor de motorrit kan via de website www.oigo.be tot 1 september, maar ook nog steeds op de dag zelf.





Oigo zet zich in om het comfort van kankerpatiënten te verbeteren.





(DVL)