Metaaldieven op heterdaad betrapt Didier Verbaere

07 december 2018

De politie onderzoekt of twee daders van een metaaldiefstal in een bedrijf aan de Lange Meire in Laarne ook verantwoordelijk zijn voor soortgelijke diefstallen in de Brugstraat, Holeindestraat en Rivierstraat. Het duo werd op heterdaad betrapt na een melding van een alerte burger. Hun voertuig werd in beslag genomen en de zaak wordt onderzocht. Maandag werd ook melding gemaakt van een diefstal van werkmateriaal in een schuur aan de Rivierstraat. Getuigen kunnen zich nog steeds melden via pz.wlw@police.belgium.eu.