Marcel en Maria zijn 60 jaar gehuwd Didier Verbaere

09 april 2019

00u03 0 Laarne In Laarne vierden Marcel De Rycke (82) en Maria De Bruycker (80) hun 60ste huwelijksverjaardag. Beiden zijn geboren en getogen in Laarne en Kalken. Ze kregen vijf kinderen en hebben 4 achterkleinkinderen.

Ze leerden elkaar kennen in de fabriek Hanus in Laarne waar ze nahun schooltijd werkten. Ze waren toen 16 en 14 jaar jong. Na zes jaar verkering huwden ze. Marcel was van kinds af gek van alles op vier wielen en na zijn legerdienst startte hij zijn droom job. Meer dan 40 jaar lang was hij vrachtwagenchauffeur. Maria werkte 12 jaar bij Hanus maar bleef toen thuis voor hun inmiddels kroostrijke gezin met vijf kinderen. Nadine, Danny, Dirk, Franky en Rudy zegenden hen ondertussen met 4 kleinkinderen. Vandaag genieten ze van hun welverdiende rust en Marcel kan zich voltijds bezighouden met de duivensport.

Maria vormt samen met dochter Nadine (59), kleindochter Vanessa (36) en achterkleindochter Loes (2,5) ook een mooi viergeslacht.