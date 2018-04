Makkelijker bouwen of verbouwen 07 april 2018

Met een gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan wil de gemeente Laarne een aantal ruimtelijke knelpunten regulariseren. Het gaat om historisch gegroeide, juridische fouten in het structuurplan waardoor sommige locaties zonevreemd liggen of er niet kan ingespeeld worden op de noden van vandaag. Onder meer ook als de eigenaars er willen bouwen of verbouwen. Het gaat om een perceel aan de Brandegemstraat en de Heirweg, het woongebied in de Brandemanstraat, bedrijven aan de Dendermondsesteenweg, het voormalige klooster aan de Oostremstraat, het jeugdlokaal in de Hoogstraat en The Old Horses Lodge.





(DVL)