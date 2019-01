Loopclub Veldmeersrunners gaat ook wandelen Didier Verbaere

09 januari 2019

12u19 7

In Laarne breidt loopclub De Veldmeersrunners haar sportieve activiteiten ook uit voor wandelaars.“Sinds begin van het jaar is het ook mogelijk om bij ons onder begeleiding te wandelen. Op korte termijn hebben zich al een 20-tal wandelaars aangeboden. Dus mensen die in groep willen stappen zijn altijd welkom op dinsdag- en donderdagavond om 19.30 uur. Er wordt telkens een uurtje gewandeld”, zegt Danny Clincke van de Velmeersrunners.

Hij begeleidt dit voorjaar ook de 9de reeks Start To Run van de gemeentelijke sportdienst. Voor het eerst in het voorjaar zodat deelnemers achteraf vlotter kunnen doorstromen naar een echte loopgroep van de club. “Ook nieuw is dat de deelnemers vooraf aan ‘spiergewenning’ kunnen doen. Vanaf je bent ingeschreven tot het moment van de effectieve start kan men komen meewandelen met de wandelgroep van de Veldmeersrunners om de spiertjes al wat op te warmen. Want heel wat starters hebben al jaren geen sport gedaan”, weet Danny. De reeks start op 12 maart en kost 30 euro voor tien weken op dinsdag en donderdagavond. Na de 20 sessies zou iedereen vlot vijf kilometers kunnen lopen. Ervaren lopers zijn nog steeds welkom bij de Velmeersrunners. Elke loopavond is er keuze uit een 8-tal snelheden en afstanden. De recreatieve club telt ondertussen 200 leden.

Alle info bij Sportdienst Laarne (09/369.16.31) of Danny Clincke (0479/208724). Inschrijven kan ook rechtstreeks via het digitaal loket van de gemeente Laarne ( www.laarne.be).