Litouwse trucker (50) overleden in vrachtwagencabine Didier Verbaere

26 november 2018

18u57 0

Een Litouwse trucker van 50 werd maandagmiddag dood aangetroffen in de cabine van zijn vrachtwagen op de parking van de E17 in Kalken richting Antwerpen. De man stierf een natuurlijke dood en werd vermoedelijk getroffen door een hartstilstand. De vrachtwagenchauffeur stond sinds zaterdag op de parking van de autosnelweg. Toen had hij nog contact met de uitbaters van het tankstation en met zijn baas in zijn thuisland Litouwen. Die sloeg maandag alarm toen elk contact met de chauffeur faalde en hij via de GPS gegevens opmerkte dat de vrachtwagen nog steeds in Kalken geparkeerd stond. Een werknemer van het tankstation vond het levenloze lichaam in de cabine. Er werd nog een MUG opgetrommeld maar zij, en de wetsdokter van het Parket, konden enkel het overlijden vaststellen. De brandweer van Wetteren kwam om 16 uur ter plaatse om het lichaam te bergen.