Leerling0bestuurder krijgt boete nadat hij parkeert op plaats voor gehandicapten en geen ‘L’ opplakte omdat “dat amateuristisch overkomt” Koen Baten

21 december 2018

13u31 0 Laarne Aslan I. uit Gent moest zich vandaag voor politierechter Peter D'hondt verantwoorden nadat hij zijn wagen had geparkeerd op een plaats voor gehandicapten aan het tankstation op de E17 in Laarne. “Ik moest dringend naar het toilet en er was nergens anders plaats", verklaarde I.

De man stuurde ook zonder begeleider en had geen ‘L’ ophangen in zijn wagen. “Ik moet eerlijk toegeven dat dit overkomt alsof ik niet kan rijden, en ik wou eens zonder begeleider zien wat ik al kon”, gaf de beklaagde toe. Politierechter Peter D'hondt kon maar weinig begrip opbrengen voor het feit dat hij zich op een plaats voor mindervaliden parkeerde. “Stel nu dat er iemand in een rolstoel daar moest zijn, dan kon dat niet omdat jij op zijn plaats stond”, aldus D’hondt.

De man kreeg een geldboete opgelegd van 1.000 euro en 15 dagen rijverbod. Bovendien moet hij ook opnieuw zijn theoretisch examen afleggen alvorens hij weer mag rijden.