Laura en Lucien reeds 60 jaar samen dankzij voetbal Didier Verbaere

25 maart 2019

12u34 0 Laarne Lucien Dethaey (82) en Laura Christiaens (81) vierden in Laarne hun diamanten huwelijksverjaardag.

Laura werd als enige dochter geboren in een gezin op de Kasteeldreef. Lucien is van Overmere maar het voetbal bracht hen samen. Als 17-jarige moest Lucien een match spelen in Laarne. En de 15-jarige Laura, verzot op de kuiten van jonge voetballers, kwam supporteren voor Laarne. Geld was er niet om iets samen te drinken aan de toog, dus leerden ze mekaar echt kennen op het voetbalplein. Letterlijk want hun eerste keer was op de middencirkel en 10 maanden na hun trouw in 1959 werd zoon Luc geboren.

Lucien werkte 7 jaar in een bakkerij in Gent maar werd dan 37 jaar lang bankbediende bij Dierinck in Zeveneken. Laura werkte eerst in de fabriek maar na de geboorte van Luc werd ze handschoenenmaakster en later bij baron de Crombrugge de Picquendaele in de Heidestraat. Vandaag genieten ze al 22 jaar van hun welverdiend pensioen.