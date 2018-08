Lak@rt op drie locaties 24 augustus 2018

Dit weekend is er de tweejaarlijkse kunstbiënnale van het kunstenaarscollectief Lak@rt. Zaterdag van 13 tot 19 en zondag van 10 tot 18 uur kan je op drie locaties terecht voor deze groepstentoonstelling. Op de binnenkoer van Dorpstraat 17 exposeren 8 kunstenaars. In het oude gemeentehuis stellen 10 kunstenaars hun werken tentoon. En twee kunstenaars palmen het paviljoen van het kasteel in. William Roobrouck toont metalen sculpturen in de Kasteeldreef. (DVL)