Laat afval vandaag nog buiten staan 28 februari 2018

Het grootste deel van de huisvuilophaling in Gent is gisteren zoals gepland verlopen. Een zestal van de ruim 40 Ivago-vrachtwagens kon niet uitrijden, en alleen het recyclagepark van Drongen bleef dicht. Er was dus weinig impact van de nationale staking. Ivago probeert al het afval dat toch bleef staan vandaag op te halen. Het gaat vooral over restafval en pmd in de zones Bloemekenswijk, Rabot, Sluizeken-Tolhuis-Ham, Muide-Meulestede en Afrikalaan. In een deel van Wondelgem bleef het glas staan en in Oostakker werd het papier niet opgehaald. Wat woensdagavond nog niet is opgehaald, moet terug binnen gezet worden tot aan de volgende ophaalronde.





De inzameling van afval in het Wetterse was verstoord. Papier en karton werden wel opgehaald, maar de gele huisvuilzakken bleven staan in Laarne. In Melle en Wichelen werden de gft-containers niet opgehaald. Ook de pmd-zakken bleven staan in Wichelen. Verko zal de komende dagen een extra inspanning leveren om het niet-opgehaalde huisvuil en pmd voor het weekend in te zamelen. De inwoners van Melle en Wichelen wordt gevraagd het niet-opgehaalde gft weer aan te bieden bij de volgende ronde, over twee weken. (DVL/VDS)