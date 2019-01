Laarne zet verdienstelijke inwoners in de bloemen Didier Verbaere

19 januari 2019

13u51 0 Laarne Op de nieuwjaarsreceptie voor verenigingen, vrijwilligers en adviesraden zette de gemeente Laarne een aantal voorgedragen verdienstelijke personen in de bloemen.

Martine Stadeus kreeg afgelopen jaar het gouden ereteken als laureaat van de arbeid in de bouw. Koen Reyniers ontving dezelfde erkenning als politieagent. Maria Declercq, Peter Van Hende en Marc Van Bogaert werden gehuldigd al behulpzame buren. Zij dragen zorg voor hun buren, helpen in het huishouden of zijn er gewoon als gezelschap. Danny Van De Velde was 20 jaar voorzitter van de succesvolle wielerclub WTC Pedaal. De club groeide onder zijn vleugels tot meer dan100 leden. Lia Vissenaken is sinds jaar en dag dirigent en drijvende kracht achter het koor Gaudeamus in de kerk. Maurice Lammens coördineert al jaren de Minder Mobielen Centrale, zoekt constant nieuwe vrijwilligers en zit vaak zelf achter het stuur. En Nico Van De Velde is vrijwilliger pur sang in Chiro en jeugdhuis Sjatoo, als ondervoorzitter van GROS, voorzitter van Oxfam wereldwinkels, promotor van fairtrade producten, bij bloedafnames van het Rode Kruis, lid van KWB en in de voedselteams en het gemeenschapscentrum.