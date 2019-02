Laarne plant geboortebos verder aan op 10 maart Didier Verbaere

18 februari 2019

16u16 0 Laarne De gemeente Laarne organiseert op zondag 10 maart een nieuwe plantdag voor de verdere uitbreiding van haar geboortebos.

De gemeente Laarne begon in 2011 met de aanplant van een geboortebos in Laarne. Sindsdien wordt er elk jaar een bos aangeplant voor de kinderen die het jaar voordien geboren zijn. Met de aanplant van een geboortebos wil het gemeentebestuur de symboliek van nieuw leven en het geven van groeikansen aan iedereen benadrukken.

Voor iedere geboorte tussen 1 januari en 31 december 2018 wordt op zondag 10 maart 2019 een boom aangeplant aan de gemeentelijke sporthal in Laarne. Dit jaar kunnen ouders kiezen tussen vijf bomen waar bijen dol op zijn: acacia, boswilg, tamme kastanje, zomerlinde en zomereik. Bij de boomkeuze werd er rekening gehouden bloeiperiode en een gezamenlijke groeisnelheid en sterkte. In het bos is ook 75 procent van de bomen inheems.

Ouders, kinderen, vrienden en familie zijn van harte welkom om mee te planten vanaf 9 uur. Op een bord ter plaatse worden de namen van de pasgeborenen vereeuwigd. Na de inhuldiging wordt iedereen uitgenodigd voor een hapje en een drankje. Info bij de dienst burgerzaken op 09/365.46.02 of via geboortebos@laarne.be.