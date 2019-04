Kroegentocht in Laarne aan vooravond 1 mei Didier Verbaere

17 april 2019

16u39 1 Laarne In Laarne wordt op 30 april de 24ste editie van de kroegentocht gehouden. Door de wegenwerken in het dorp is ook dit jaar voor een ‘light’ editie gekozen met drie locaties in het centrum: De Wastobbe, Sint-Hubertus en De Fonteyn.

In de Wastobbe treedt SWIFT op. Deze coverband speelt sinds 2008 de pannen van het dak met ijzersterke covers van muziek uit de jaren 70, 80 en 90. Verwacht je aan een mix van Prince , Faith No More, Gary Moore, Golden Earring, Jimi Hendrix en andere legendes.

Ook Sint-Hubertus kiest voor covers met de P&P band. Het viertal put uit een repertoire van eigentijds tot covers met een twist, Engels, Nederlandstalig of Frans, van rock tot polonaise.

En in de Fonteyn geven vier broers alias de Molteni’s het beste van zichzelf. Onder het mom ‘charmant amateuristisch’ brengen zij elk publiek in hogere sferen. Van gouwe ouwe klassiekers tot de nieuwste popsongs en dan weer terug naar kinderliedjes waar zelfs de kleinste peuter op begint te shaken. Optredens starten vanaf 21 uur. Bandjes in voorverkoop te verkrijgen in de deelnemende café’s aan 5 euro en 7 euro aan de deur. Het feest gaat door tot in de vroege uurtjes, want 1 mei is een feestdag.