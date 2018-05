Klacht tegen vliegenplaag 28 mei 2018

Inwoners van Laarne dienen een klacht in tegen een bedrijf op Veldmeers naar aanleiding van een aanhoudende vliegenplaag in de gemeente. In een brief aan gouverneur Jan Briers vragen ze dringende maatregelen. De oorzaak van de plaag is een grote hoeveelheid organisch afval dat ligt opgeslagen op het bedrijf in afwachting van verwerking. Het gemeentebestuur maande de zaakvoerder aan om dit afval dringend te verwerken. Maar dat bleef voorlopig zonder gevolg. "De milieu-inspectie stelde op 9 mei vast dat het gemengde afval de maximaal vergunde hoeveelheid overschreed. Een aanzienlijke hoeveelheid organisch afval zorgt voor zeer veel vliegen en hinder voor de buurt", aldus het gemeentebestuur. Er werden verschillende processen-verbaal opgesteld, maar ook op 18 mei was er nog niets aan de toestand veranderd en volgde een nieuwe bekeuring. Er volgt ook een inspectie om na te gaan of het bedrijf in orde is met de regels op geurhinder, geluidshinder en de aangelegde groenbuffer. (DVL)