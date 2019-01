Kinderpoëzie en poëzieroute in Kasteel Laarne Didier Verbaere

29 januari 2019

Naar aanleiding van de poëzieweek kunnen kinderen in Laarne op woensdag 30 januari van gedichten over prinsen en prinsessen, dwergen en draken in het kasteel van Laarne. Er zijn twee routes uitgestippeld door de verschillende kamers van het slot. De route voor de allerkleinsten vanaf 3 jaar en vergezeld van ouders of grootouders start om 15 uur. Lagereschoolkinderen vanaf 6 jaar worden op sleeptouw genomen vanaf 15.15 uur. Afspraak aan de ingang van het kasteel. Deelname is gratis.

En op Gedichtendag op donderdag 31 januari kan iedereen genieten van een poëzieroute door het kasteel met als thema ‘Vrijheid’. De feeërieke vertrekken van het kasteel ademen dan gedichten en poëtische teksten over geëmancipeerde prinsessen, liefde die de harten gijzelt, gevangen zitten in een ivoren toren en zoveel meer. Deelnemen kan in groepjes van 15 personen en elk kwartier vanaf 19.15 uur. Inschrijven via het digitaal loket van de gemeente Laarne of op 09/365 24 10. De route wordt telkens afgesloten met een streepje muziek.