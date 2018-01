Kettingbotsing met vluchtmisdrijf 02u35 0

De Gentse politie werd zaterdag om 13 uur opgeroepen voor een gekantelde aanhangwagen op de R4 richting Gent ter hoogte van Laarne. Toen de politie de vaststellingen aan het doen was, bleken enkele chauffeurs in een kijkfile afgeleid en kwam het tot een kop-staartbotsing tussen vijf voertuigen. Niemand raakte gewond, maar de brokstukken lagen over twee rijstroken verspreid, de meeste wagens moesten getakeld worden. Het voertuig dat de botsing veroorzaakte, een zwarte bestelwagen, reed weg. De politie is een onderzoek gestart. (DJG)