Kasteel van Laarne duikt Oost-Vlaamse top 10 Gault&Millau binnen Didier Verbaere

05 november 2018

18u03 27

Het restaurant van het Kasteel van Laarne staat op plaats tien in Oost-Vlaanderen in de culinaire Gault&Millau-gids. Met een score van 15,5 op 20 doen ze even goed als vorig jaar. Toen stonden ze nog op plaats 11 in de provincie. Chef-kok en uitbater Bart Gossye en zijn vrouw Sofie Vigenon zijn al meer dan 20 jaar actief in de gastronomie.

Bart kreeg de passie als kind mee in een warm nest waar koken erg belangrijk was. “Pure smaken zijn essentieel. Eevenals productkennis, aangevuld met creativiteit”, omschrijft de chef zijn succes. Sofie zorgt in de zaal voor de gastvrijheid en plant graag elk feest tot in de details.