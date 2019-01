Jonge twintiger rijdt met 175 kilometer per uur op E17 en wordt betrapt door politie Koen Baten

29 januari 2019



Antwerpenaar Romain C. (21) is door politierechter Peter D'hondt op de rooster gelegd voor een zware snelheidsovertreding die hij beging op 5 december 2017. De man reed kilometers lang met een snelheid van 175 kilometer per uur op de E17. “De openbare weg is geen pretpark en dit soort gedrag hoort hier niet thuis", aldus D’hondt.

De feiten gebeurden met de Volkswagen Golf van zijn moeder. Met vier inzittenden reed C. in de richting van Gent toen hij ter hoogte van het oprittencomplex in Sint-Niklaas werd opgemerkt door de wegpolitie omwille van zijn rijstijl. Hij werd dan achternagereden waarbij gigantische snelheden werden bereikt. Op het moment van de feiten was het donker en was er minder verkeer. Tot in Laarne volgde de politie hem waarna al zijn gegevens genoteerd werden. De beklaagde zelf was in de rechtbank bijzonder stil en kon geen geldige verklaring geven voor zijn snelheid. Bovendien zou hij ook dicht bij andere auto’s gereden hebben, geen pinker gebruikt en geknipperd hebben met de grootlichten. “Ik heb dit allemaal niet gedaan", beweerde C. “Ik heb wel te snel gereden vermoedelijk, maar al die andere feiten heb ik niet gedaan", klinkt het.

De politie-agent die kwam getuigen gaf een inlichtingenblad af aan de politierechter waarop verschillende meldingen stonden over het gevaarlijke rijgedrag van dat voertuig. “Dat kunnen we toch niet zomaar negeren ook niet. Dit rijgedrag is echt ongehoord", aldus politierechter Peter D'hondt. De zware inbreuken leverden de man een geldboete op van 4.000 euro. Hij kreeg drie jaar rijverbod en moet alle proeven opnieuw afleggen. Bovendien moet hij zich laten checken of hij geschikt is om nog te rijden.