Ingrijpende werken Steenjestraat vanaf 5 februari 24 januari 2018

Laarne De riolerings- en wegeniswerken in de Steentjestraat in Laarne beginnen op maandag 5 februari. Dan wordt het circulatieplan ingevoerd omdat in beide richtingen geen verkeer meer mogelijk is tussen het dorp van Laarne en de Heirweg.

Ondertussen zijn ook al werken aan de gang in de Wegvoeringstraat. Daar geldt éénrichtingsverkeer van het dorp van Laarne richting Wetteren. De laatste maanden van 2017 werden de voorbereidende werken uitgevoerd. Hierbij werd slechts één rijrichting afgesloten. "Toch kregen de omliggende straten merkelijk meer verkeer te verwerken. Er zijn tijdens deze periode diverse meldingen van verkeersonveilige situaties genoteerd. En er werd in verschillende van die straten schade aan de wegen vastgesteld", zegt schepen Filip De Landtsheer.





Om de verkeersveiligheid te verhogen, is beslist een circulatieplan in te voeren. Verschillende straten worden enkele richting of worden geknipt. "Metingen hebben uitgewezen dat in de Steentjestraat dagelijks meer dan 4.000 verkeersbewegingen zijn. Dit verkeer zal grotendeels zijn weg zoeken via de omliggende straten. Allemaal smalle straten, die totaal niet geschikt zijn om de hoge intensiteit van voertuigen op te vangen. Daarom wordt een circulatieplan ingevoerd", stelt De Landtsheer.





Het hele plan is terug te vinden op de gemeentelijke site www.laarne.be, bij de dienst mobiliteit op 09/ 365.46.14 of via mobiliteit@laarne.be. (DVL)