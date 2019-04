Inbrekers op pad in Nerenweg en in Hoekstraat Didier Verbaere

15 april 2019

17u15 4

In Kalken werd zaterdagmiddag om 14.30 uur een inbraak vastgesteld in de Nerenweg. Een raam van een woning was er ingegooid. Op de Hoekstraat in Schellebelle was er zondagavond om 18.23 uur een inbraakpoging. De dader of daders werden er opgeschrikt door het inbraakalarm. Getuigen kunnen zich melden via pz.wlw@police.belgium.eu.