Inbreker op heterdaad betrapt in Achterdreef 02 augustus 2018

02u31 0

Een inbreker is maandagavond om 22.40 uur op heterdaad betrapt door de bewoner van een woning in de Achterdreef in Laarne. De inbreker kon vluchten door een openstaande venster en zette het op een lopen. Getuigen kunnen zich melden bij de politie door een e-mail te sturen naar pz.wlw@police.belgium.eu. (DVL)