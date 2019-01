Inbraken in Laarne Didier Verbaere

28 januari 2019

In Laarne werd in de nacht van zaterdag op zondag ingebroken in een woning en een handelszaak. In de Drapstraat werd de wagen van de bewoners gestolen. In de Dorpstraat werd het raam achteraan een winkel ingegooid en goederen gestolen. Getuigen kunnen zich melden via PZ.WLW@police.belgium.eu. of op het telefoonnummer 09/369.00.25.