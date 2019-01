Inbraken in Laarne Didier Verbaere

08 januari 2019

In Laarne werden maandag twee inbraken en een inbraakpoging vastgesteld. In Balveriebos probeerden onbekenden om 18.15 uur een woning binnen te breken via een schuifraam maar werden opgeschrikt door een luid inbraakalarm. In de Gaaiakker werd tussen 17 en 19.30 uur ingebroken in een woning via een keukenraam en werd een diefstal gepleegd. En ook in de Termstraat was er tussen zondagavond 18 uur en maandagavond 23.45 uur een inbraak. Daar werd het glas van een schuifraam gebroken. Getuigen kunnen zich melden via pz.wlw@police.belgium.eu.