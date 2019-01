Inbraak in Zomerstraat Didier Verbaere

23 januari 2019

16u36 0

In de Zomerstraat in Laarne werd woensdagochtend om 9.40 uur een inbraak met diefstal vastgesteld. Verdachten betraden het erf van een hoeve via een haag en stolen allerlei goederen uit een losstaande hangaar op het bedrijf. In Wichelen was er een inbraakpoging in een huis in de Hoogstraat. Er was schade aan de toegangsdeur maar de dieven raakten niet binnen. Getuigen kunnen zich melden via pz.wlw@police.belgium.eu.