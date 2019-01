Inbraak in woning Brandemanstraat Didier Verbaere

14 januari 2019

13u28 0

In de Brandemanstraat in Laarne werd afgelopen weekend tussen zaterdagochtend 9 uur en zondagochtend 5 uur ingebroken in een woning. Een raam werd geforceerd. Getuigen kunnen zich melden via pz.wlw@police.belgium.eu.