Inbraak in Loveld en diefstal op Kerstdag Didier Verbaere

26 december 2018

17u37 0

Op Kerstdag werd ingebroken in een woning aan Loveld in Laarne. En op de Cooppallaan in Wetteren werd ter hoogte van huisnummer 70 een aanhangwagen geladen met houtafval gestolen. Het gaat om een model Saris van 3 op 1,5 meter met dubbele as en wielen onder plateau. Aangekocht bij JS Trailers en herkenbaar aan een deuk in het rek en met nummerplaat 1TBK683. Getuigen kunnen zich melden via pz.wlw@police.belgium.eu.