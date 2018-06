Inbraak in fabriek Lange Meire 13 juni 2018

02u28 0

Afgelopen zaterdag werd om 0.30 uur melding gemaakt van een inbraak en diefstal in een verlaten fabriekspand op Lage Meire in Laarne. De politie stuurde diverse ploegen ter plaatse, maar de verdachten waren verdwenen. Getuigen kunnen zich melden via pz.wlw@police.belgium.eu. (DVL)