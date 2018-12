Inbraak in bedrijf Didier Verbaere

05 december 2018

De politie zoekt getuigen van een inbraak in een bedrijf in de Rivierstraat in Laarne. Daar werd in de nacht van zondag op maandag binnengebroken en verschillende spullen gestolen. Wie iets verdacht opmerkte in de straat, kan dit melden via pz.wlw@police.belgium.eu.