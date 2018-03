Impasse voorbij: staking Verko opgeheven 08 maart 2018

De staking bij afvalintercommunale Verko, actief in de regio Dendermonde, is ten einde. Het personeel van de ophaaldienst gaat deze ochtend weer aan de slag. Daarmee komt een einde aan een week vol onrust bij het afvalbedrijf.

Sinds vorige week donderdag werd er gestaakt bij de ophaaldienst van Verko. De actievoerders protesteerden tegen de mogelijke terugkomst van een diensthoofd, die ze vriendjespolitiek en pesterijen verweten.





Akkoord

De man zat de voorbije maanden thuis, terwijl een onderzoek liep na een klacht. Toen vorige week bleek dat hij weer aan de slag zou kunnen, legde een groot deel van personeel het werk neer. Een ander deel bleek achter het diensthoofd te staan en bleef wel aan de slag.





Aan de verstoorde afvalophaling komt nu een einde. De Raad van Bestuur, directie en vakbonden bereikten gisteren een akkoord. "Er zijn afspraken gemaakt", zegt Verko-voorzitter Dirk Abbeloos. "Zo zal iemand van de directie elke ochtend bij de opstart van ophaalrondes aanwezig zijn als aanspreekpunt, zodat problemen in de toekomst sneller gedetecteerd worden. Het betrokken diensthoofd krijgt een andere functie binnen de organisatie. Hij wordt coördinator van de handhavingscel."





Extra inspanning

Resultaat is dat iedereen vanaf donderdagochtend weer aan de slag gaat. "Met de neuzen in dezelfde richting is ons verzekerd", zegt Abbeloos. "Het personeel belooft bovendien om de komende dagen extra inspanningen te leveren om rondes die de voorbije dagen niet aan bod kwamen door de staking in te halen."





