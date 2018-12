Ignace De Baerdemaeker legt eed af als burgemeester Didier Verbaere

17 december 2018

19u28 2

Ignace De Baerdemaeker (63) heeft deze middag in Gent de eed afgelegd als burgemeester van Laarne. Dat deed hij in het Virginie Lovelinggebouw aan het station samen met 16 andere kandidaat burgemeesters in handen van waarnemend gouverneur Didier Detollenaere.

Ignace zal geen zes jaar burgemeester blijven. Aanvankelijk wou de burgemeester zelf niet meer opkomen. Maar zijn partij Open Vld overtuigde hem om nog één keer de kar te trekken. De Baerdemaeker werd 24 jaar geleden reeds verkozen als schepen en is nog steeds een stemmenkanon. Bij de verkiezingen kleurden 2.118 inwoner het bolletje achter zijn naam.

“Maar de kiezer heeft ook duidelijk voor verjonging gekozen. Andy De Cock (2de op de lijst, red.) wordt eerste schepen en behaalde meer dan 1.400 stemmen. De toekomst en de opvolging is dus verzekerd”, aldus De Baerdemaeker. Hij wil ten laatste binnen drie jaar de fakkel als burgemeester doorgeven. “Of vroeger, als mijn gezondheid dat vraagt”, aldus De Baerdemaeker.