Ignace De Baerdemaeker geeft burgemeesterssjerp binnen enkele jaren door in Laarne Nieuw schepencollege van Open Vld en N-VA in Laarne voorgesteld Didier Verbaere

19 november 2018

18u35 2 Laarne In Laarne is het nieuwe schepencollege van Open Vld en N-VA voorgesteld. Ignace De Baerdemaeker start de nieuwe legislatuur in januari als burgemeester voor Open Vld. Maar niet voor de volledige zes jaar. “Ik was aanvankelijk niet eens van plan meer om de lijst te trekken. Dus wil ik halfweg de rit de fakkel doorgeven aan Andy De Cock. Of vroeger als mijn gezondheid dat vraagt”, aldus De Baerdemaeker. In oktober bleef hij wel het absolute stemmenkanon met 2.118 voorkeurstemmen. De Cock haalde er meer dan 1400.

Na de verkiezingen van 14 oktober ruilde Open Vld haar coalitiepartner CD&V voor N-VA. De partij krijgt twee schepenen in het nieuwe college. Samen halen ze 15 op 23 zetels. “De wissel van partner is deels ingegeven door goeie onderlinge gesprekken en een mogelijk fusieverhaal in de toekomst. Als een hogere overheid ons verplicht om te fusioneren, dan willen we dit nu al voorbereiden met N-VA. Ook zij kijken net als ons naar een fusie met Destelbergen. Terwijl CD&V meer naar Wetteren kijkt. Bovendien lagen onze programma’s ook dicht bij elkaar”, weet Ignace de Baerdemaeker.

Ignace is ook bevoegd voor Algemeen beleid, Politie en veiligheid en Burgerlijke stand. Hij keert ook terug naar zijn grote liefde en wordt opnieuw verantwoordelijk voor Wegenisprojecten. “Ik ben 24 jaar geleden gestart als schepen van Openbare werken en wil deze dossiers weer onder mijn hoede nemen. Onderwijs schuif ik door aan eerste schepen Andy De Cock die een pedagogische achtergrond heeft in die materie”, aldus Ignace. Andy De Cock, nummer twee bij de verkiezingen met meer dan 1400 voorkeurstemmen, wordt eerste schepen voor Open Vld. Hij zal naast Onderwijs ook instaan voor Jeugd, Patrimonium, Communicatie en Informatica, Burgerparticipatie en Deeleconomie.

Igor Rogiers wordt tweede schepen voor de liberalen en bevoegd voor Begroting en financiën van de gemeente. Hij wordt ook schepen voor Stedenbouw en Omgevingsvergunningen, Ruimtelijke Ordening, Juridische zaken en Toerisme.

Feestelijkheden, Kermissen en Jaarmarkten blijven de verantwoordelijkheid van derde schepen Filip De Landtsheer (Open Vld). Hij behoudt ook zijn grote liefde Land en Tuinbouw en zal instaan voor de Lokale Economie, Wegen en Groendienst en Begraafplaatsen. “Met de aankoop van bijkomende grond in Laarne is daar nog heel wat werk voor de boeg. Ook de begraafplaats van Kalken wordt opgewaardeerd.

De verantwoordelijkheid van de Wekelijkse Markt schuift hij door naar Frank Janssens (N-VA). Hij wordt fulltime schepen. Eind dit jaar gaat hij op pensioen als marine officier. “Van schip naar schepen dus”, lacht Frank. “Hij wordt schepen van Cultuur en Erfgoed, Mobiliteit en verkeersveiligheid, Sport en Recreatie, Dierenwelzijn, Milieu en Duurzaamheid.

Partijgenoot Hilde Nobels wordt bevoegd voor alle Sociale zaken en zorg, Senioren en ouderenzorg, Gezondheid, het Woon Zorg Centrum, Minder mobielen vervoer, Wonen, Gelijke kansen, Ontwikkelingssamenwerking, Gezin en Preventie. Roos Locquet (Open Vld) wordt voorzitter van de gemeente en OCMW-raad en Hilde Nobels (N-VA) voorzitter van het Bijzonder Comité van de Sociale Dienst.