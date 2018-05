Herstelde poort moet vliegen binnen houden 29 mei 2018

02u54 0

De vliegenplaag die Laarne nu al enkele weken teistert, zou deels moeten opgelost zijn. De eigenaar van het afvalverwerkend bedrijf in Veldmeers kreeg ondertussen al drie processen-verbaal van de Vlaamse milieu-inspectie. Hij moet het organisch afval weghalen op zijn bedrijf. "Ondertussen moet maandag (gisteren, red.) de defecte poort van de opslagruimte hersteld zijn. Hierdoor zullen minder vliegen de weg naar buiten en de omgeving vinden. Maar we blijven erbij dat het teveel aan afval dringend moet weggehaald worden. Zoniet zullen we bestuurlijke maatregelen nemen", zegt burgemeester Ignace De Baerdemaeker (Open Vld). Bewoners dienden ondertussen ook klacht in bij de gouverneur. (DVL)