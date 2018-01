Heraanleg parking Skala begint op 19 maart 26 januari 2018

Na jarenlange administratieve rompslomp kan Laarne op maandag 19 maart eindelijk starten met de heraanleg van de parking rond zaal Skala in de Colmanstraat in Kalken. De drassige weide naast het gemeenschapscentrum wordt verhard en krijgt verlichting. Ook de parking zelf wordt heraangelegd. "De papiermolen bleef maar draaien. Bij elke bouwaanvraag moesten we wel één of ander attest halen of een nieuwe studie uitvoeren, maar het is eindelijk gelukt", lachte schepen Filip De Landtsheer op de nieuwjaarsreceptie van de verenigingen in de zaal. Die zaal wordt later ook aangepakt. "De bureaus worden omgevormd tot vergaderzalen. De eerste aankoop van een branddetectiesysteem is net goedgekeurd. De vernieuwing van het sanitair blok volgt later. We wachten nog tot een aannemer de klus wil klaren." (DVL)