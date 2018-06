Groene oase aan bib opent met groot feest 12 juni 2018

02u35 1

De nieuwe en groene ontmoetingsplek aan de bibliotheek in de Keistraat in Laarne wordt officieel geopend met een groot volksfeest op zondag 17 juni vanaf 11 uur. Het oude grasveldje met afgedankte speeltuigen werd de jongste maanden omgevormd tot een natuurlijke en avontuurlijke speel- en ontmoetingsruimte. Buurtbewoners, scholen, verenigingen en het gemeentebestuur sloegen de handen in elkaar en bouwden er speelheuvels met boomstammenparcours en wilgentunnels, legden er wandelpaden aan en planten een nieuw speelbos. Er werden ook zitbanken en picknicktafels geplaatst. Tijdens het openingsfeest kan je alles ontdekken (DVL)