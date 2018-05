Groen voor het eerst in verkiezingsstrijd 28 mei 2018

Groen is voor het eerst actief in Laarne. Een groep van 15 enthousiaste inwoners richtten een lokale Groen afdeling op nadat eerdere pogingen met Agalev mislukten. "Er bestond al langer een vraag naar een duurzaam alternatief bij de kiezers van deze gemeente en nood aan een groene visie voor de toekomst. Met de oprichting van Groen Laarne-Kalken willen we een positief alternatief bieden voor de Laarnenaar. We ijveren voor betere en veilige fiets- en voetpaden, een doordachte invulling van de openbare ruimte met groene corridors en het stimuleren van duurzame energieprojecten", zeggen initiatiefnemers Stephanie Demeulemeester en Yvo Meert. Hoe de lijst er zal uitzien, blijft nog even wachten tot volgende maand. Nieuwe medewerkers en ideeën zijn welkom via groenlaarnekalken@gmail.com en www.facebook.com/groenlaarnekalken. De website wordt binnenkort gelanceerd. (DVL)