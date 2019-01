Gemeente Laarne haalt zelf huisvuil op Didier Verbaere

17 januari 2019

Door de aanhoudende staking bij intercommunale Verko heeft de gemeente Laarne beslist om zelf een inhaalronde voor huisvuilniszakken te organiseren. Deze voormiddag haalden gemeentearbeiders achtergelaten zakken op van de donderdagronde. En ook vrijdag zal dit gebeuren. Er werd een extra container geplaatst op het Kerkplein in Kalken waar inwoners zelf hun reglementaire, gele huisvuilzakken, kunnen komen afgeven. Deze blijft staan tot vrijdag 18 januari 2019 om 12 uur.

“We vragen de inwoners ook om de huisvuilniszakken waar mogelijk op een centrale plaats in de straat te verzamelen. Zo kunnen onze arbeiders snel en efficiënt te werk gaan. Ze beginnen in de dorpskern van Kalken en zullen trachten zoveel mogelijk zakken op te halen”, meldt de gemeente. Aan de inwoners bij wie er op vrijdagavond toch nog een huisvuilzak blijft staan, wordt gevraagd om deze weer binnen te nemen of zelf gratis af te leveren op het containerpark.