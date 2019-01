Gemeente Laarne haalt zelf huisvuil op in Kalken Didier Verbaere

18 januari 2019

11u46 0

Door de aanhoudende staking bij intercommunale Verko heeft de gemeente Laarne het huisvuil deze ochtend zelf opgehaald in Kalken. Er werden ook extra containers geplaatst op het dorp van Kalken waar bewoners hun huisvuilzakken kwijt konden. “Onze mannen van de technische & groendienst doen hun uiterste best en we proberen zoveel mogelijk op te halen, maar het is gigantisch. Ik hoop alvast op begrip mocht uw straat niet opgehaald zijn, we spreken immers van een noodoplossing”, zegt waarnemend burgemeester Andy De Cock (Open Vld). “Als gemeentebestuur blijven we ondertussen een open communicatie behouden met Verko hoe de komende weken gaan verlopen. Inwoners kunnen ook nog steeds gratis met hun reglementaire huisvuilzakken op het containerpark terecht”.