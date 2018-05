Geldboete en rijverbod voor dronken bestuurster 23 mei 2018

02u57 0

Tabitha V.O. uit Laarne heeft een geldboete van 1.600 euro gekregen nadat ze met haar voertuig door een omheining was gereden. De schade was aanzienlijk. Uit de verdere controle bleek dat de vrouw onder invloed was van alcohol. Ze had maar liefst een promillegehalte van 1,65 in haar bloed. "Ze had het bijzonder zwaar te verduren omdat ze net een relatiebreuk achter de rug had. Ze was toen met een vriend iets gaan drinken. Ze herinnert zich niets meer van het ongeval, maar heeft zich wel laten begeleiden in Wetteren nadien. Ze heeft ook bijzonder veel spijt van de feiten", aldus haar advocaat. Naast de geldboete kreeg de vrouw ook een rijverbod van 45 dagen opgelegd. (KBD)