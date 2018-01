Geen zware inbreuken in horeca 30 januari 2018

De sociale inspectie en de politie, hondenbrigade incluis, viel de afgelopen twee weekends op zaterdag tussen 18 en 2 uur binnen in 16 horecazaken in de politiezone Wetteren, Laarne en Wichelen. Er werden gecontroleerd op zwartwerk, drugsbezit en inbreuken op roken en volksgezondheid. Afgelopen zaterdag werden acht cafés gecontroleerd in een 'Actie Horeca'. "Eén persoon werd betrapt op zwartwerk en er waren twee studenten in een café aan het werk van wie de uren niet in het register waren ingeschreven. Er werden ook twee inbreuken op het rookverbod vastgesteld. De hond reageerde driemaal op personen die in contact waren geweest met drugs. Bij één persoon werd ook een kleine hoeveelheid drugs aangetroffen", somt commissaris Stefaan Schamp de resultaten op. Vorige week werden ook al 3 Chinese restaurants en 5 cafés gecontroleerd. "In de restaurants werden geen overtredingen vastgesteld. Eén café was gesloten en kon niet worden gecontroleerd en in een ander was een privéfeest aan de gang. Verder werd een geseinde persoon gesignaleerd en werd één arbeidsinbreuk vastgesteld. Drugscontroles waren negatief", besluit Schamp. (DVL)