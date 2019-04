Frontale botsing tussen jeep en personenwagen: twee zwaar gewonden, Heirweg in Kalken tijdlang volledig versperd Didier Verbaere en Jeroen Desmecht

03 april 2019

13u17 0 Laarne Een personenwagen en een terreinwagen raakten woensdagmiddag betrokken bij een zware frontale botsing op de Heirweg in Kalken. De bestuurster van de personenwagen zat een tijdlang gekneld achter het stuur. Op camerabeelden is te zien hoe de wagen vlak voor de impact plotseling over de baan slingerde. Vermoedelijk kreeg de vrouw uit Lokeren een klapband of werd ze onwel.

Het ongeval vond iets voor 13 uur plaats op de Heirweg ter hoogte van Fietsenhandel Stevens in Kalken. Een vrouw uit Lokeren reed er in de richting van Berlare met haar personenwagen. Ze kwam frontaal in botsing met een man uit Laarne die met zijn Jeep in de richting van Laarne reed. De klap was enorm en beide wagens werden weggeslingerd. De Jeep belandde in de berm naast de weg.

De dame zat gekneld in haar wagen en moest door de brandweerkorpsen van Lede en Aalst uit haar wagen worden bevrijd. Rond 13.30 uur werd ze uit haar totaal verhakkelde wagen gehaald en met zware verwondingen overgebracht naar het ziekenhuis. Ook de chauffeur van de Jeep raakte zwaargewond bij het ongeval.

De Heirweg bleef afgesloten voor alle verkeer tot 14.30 uur. De oorzaak van de klap wordt nog onderzocht. Maar op beelden van een bewakingscamera is te zien hoe de personenwagen vlak voor de botsing over de weg slingerde. Waarschijnlijk kreeg de chauffeur een klapband of werd ze onwel waardoor ze de controle over het stuur verloor.